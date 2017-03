SUA si Marea Britanie au interzis laptopurile si tabletele in cabinele avioanelor care vin din opt tari musulmane. Vezi care sunt acestea - VIDEO

Calatorii au voie in cabina cu telefoanul mobil daca acesta nu are dimensiuni mai mari de 16 centimetri lungime si 9,3 centimetri latime. Dispozitivele electronice mari sunt permise numai in bagajul de cala.

Oficialii americani se tem ca ar putea fi ascunse bombe in asemenea aparate. Potrivit Departamentului american pentru Securitate Interna, extremistii cauta "metode inovatoare" pentru a dobori avioane.