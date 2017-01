SUA si Rusia ar putea desfasura operatiuni militare comune impotriva ISIS, in Siria. "Presedintele a spus clar ca va actiona"

Acest anunt al executivului american a fost facut dupa o dezmintire a Pentagonului in legatura cu o "operatiune comuna" in Siria, despre care a informat luni Moscova.

"Daca exista o posibilitate de a combate Statul Islamic indiferent cu ce tara, Rusia sau alta, si daca impartasim un interes national in legatura cu aceasta chestiune, atunci, evident, luam parte", a declarat Sean Spicer in cursul primei sale conferinte de presa sub mandatul lui Donald Trump.

"Presedintele a spus foarte clar ca va actiona impreuna cu orice tara care impartaseste interesele noastre in infrangerea Statului Islamic", a precizat el.

Aceasta deschidere se aplica regimului presedintelui sirian, Bashar Al-Assada "Sa fie clar. Este vorba de a ne asigura ca tarile tin cont de interesele americane in ceea ce fac. Prin urmare, nu ne vom alia cu persoane sub pretextul de a dori infrangerea ISIS", daca interesele americane nu sunt prioritatea lor, a adaugat purtatorul de cuvant.

Armata rusa a anuntat luni ca a efectuat bombardamente aeriene impotriva SI in Siria, coordonate, potrivit Moscovei, cu Statele Unite.

Potrivit Ministerului rus al Apararii, comandamentul contingentului aerian rus din Siria a primit duminica "din partea americana (...) coordonatele cu tinte ale SI situate in apropiere de al-Bab, in provincia Alep" (nord), inainte de a efectua lovituri aeriene "impotriva siturilor teroristilor" cu doua avioane ale coalitiei internationale conduse de Statele Unite.

Este vorba, potrivit ministerului rus, de o "operatiune comuna", fapt dezmintit de Pentagon care a subliniat ca "Departamentul Apararii nu isi coordoneaza loviturile aeriene din Siria cu armata rusa".