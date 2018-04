Substanta neurotoxica folosita in otravirea fostului spion rus si a fiicei sale este de tip Noviciok, asa cum au stabilit britanicii initial. Ce spun expertii - VIDEO

Pentru ca substanta sa aiba consecinte letale, era nevoie de vreme uscata. Aerul umed din Salisbury, in luna martie, a dus la pierderea calitatilor esentiale ale agentului, scrie publicatia britanica The Sun, care citeaza unul dintre cercetatorii care au ajutat la dezvoltarea agentului Novichok in anii 90' in Rusia.

Potrivit expertului, neurotoxina a fost folosita in conditii de ceata, astfel, picaturile de apa din aer au dus la diluarea substantei. Cu o reactie a venit astazi laboratorul, de la care ieri ministrul rus de Externe spunea ca a primit informatii secrete, precum ca cei doi ar fi fost otraviti nu cu Novichiok, ci cu o alta substanta neurotoxica numita BZ.

Serghei LAVROV, MINISTRUL RUS DE EXTERNE: “BZ este un agent neurotoxic, care imobilizeaza temporar persoana. Reteta acestei substante chimice a avut-o armata SUA, Marea Britanie si alte tari NATO, nu si Rusia.”

Pe twitter, expertii laboratorului elvetian au scris astazi ca nu sunt in drept sa comenteze declaratiile oficialului rus, in schimb au mentionat ca nu au nici o indoiala referitor la concluziile laboratorului britanic Porton Down, care a stabilit ca substanta este de tip Novichiok.

Ancheta ceruta de britanici de la Organizatia pentru Interzicerea Armelor Chimice s-a desfasurat anume la laboratorul din Elvetia.

Iulia Skripal a fost externata recent, dupa ce a stat 5 saptamani in spital, dar autoritatile britanice nu au dezvaluit unde este tinuta. Tatal sau se afla inca sub supravegherea medicilor.

Fostul colonel in cadrul serviciului militar rus de informatii, Serghei Skripal, si fiica sa au fost gasiti inconstienti in apropierea locuintei lor din Salisbury, dupa ce au intrat in contact cu o neurotoxina in data de 4 martie.

Marea Britanie a invinuit Kremlinul de cele intamplate, iar Rusia neaga acuzatiile si sugereaza ca Londra ar fi inscenat totul pentru a crea o isterie anti-rusa.