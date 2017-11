Succes pe toate liniile. Cum se lauda Donald Trump la finalul turneului sau de 12 zile prin Asia - VIDEO

Donald Trump spune ca turneul sau Asiatic a fost un succes urias. A avut parte de o primire calduroasa in Japonia si de onoruri nemaivazute in China pentru un lider american. In plus, presedintele filipinez i-a cantat un cantec. In timp ce se intorcea la Washington, Trump si-a enumerat succesele.

Donald TRUMP: ”Sunt foarte mandru de vizita din punct de vedere al securitatii si sigurantei, din punct de vedere militar, sunt foarte mandru. Comercial, veti vedea cifre greu de crezut in anii urmatori. Ne vor trata foarte diferit de cum au facut-o in trecut. Oamenii profitau, tarile profitau de Statele Unite, dar zilele acelea s-au incheiat.”

Nu a reusit sa aiba un dialog cu Vladimir Putin, asa cum declara ca se va intampla. In Vietnam a avut doar cateva intalniri scurte cu presedintele rus.

Donald TRUMP: ”A fost o vizita buna si in ceea ce priveste Coreea de Nord, toata lumea face front comun. China s-a purtat excelent, Japonia si Coreea de Sud s-au purtat excelent.”

Inainte de a pleca din Filipine, Trump s-a laudat si cu relansarea relatiei cu aceasta tara, strategica din punct de vedere militar, dupa cum a spus el.

Donald TRUMP: ”Relatia cu precedenta administratie era oribila, ca sa folosesc un cuvant frumos.”

Totusi in strada, presedintele american a fost contestat de mii de filipinezi. Oamenii s-au aratat nemultumiti de vizita lui Trump si au protestat violent.Turneul lui Trump in Asia a durat 12 zile.

In timpul summitului ASEAN din Manila remarcat s-a facut nu doar liderul american, ci si premierul rus. Dmitri Medvedev a stricat traditia de a-si strange mana in cruce cu fiecare vecin, cand s-a facut o poza de grup. Medvedev a rupt lantul unitati si in 2010, tot la acelasi eveniment.