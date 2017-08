Sudul Atenei este cuprins de flacari. Aproape o suta de pompieri incearca sa stinga incendiul puternic de vegetatie - VIDEO

Aproape o suta de pompieri incearca sa stinga un incendiu puternic de vegetatie in sud-estul capitalei Greciei. Focul a izbucnit duminica si s-a raspandit rapid la vegetatia uscata, din cauza vantului. In operatiunile de stingere sunt mobilizate peste 30 de vehicule si cinci elicoptere.



In timpul noptii, aparatele de zbor au ramas la sol, in schimb pompierii, ajutati de voluntari, si-au continuat treaba. Autoritatile spun ca in mare parte, flacarile au fost luate sub control si nu ameninta localnicii. Vara, Grecia este afectata frecvent de incendii de vegetatie.

Cele mai grave au fost in 2007, cand peste 70 de oameni au murit.