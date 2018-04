Suferintele prin care a trecut o mama siriana ca sa-si regaseasca fiul disparut: „Fratele meu l-a cautat la morga”

Întrucât mii de bărbaţi au fost aruncaţi după gratii sau ucişi de ISIS sau armata siriană, multe femei au rămas în urmă, care nu ştiu dacă fiii şi soţii lor sunt încă în viaţă.

Om Mohammed este doar una dintre femeile aflate într-o astfel de situaţie. Fiică a unui fermier de grâu şi bumbac, a trăit alături de alţi trei fraţi într-un mic sat din Siria. La 16 ani, a fost căsătorită cu un văr de-al mamei sale, fiind forţată să abandoneze studiile.

„Când m-am căsătorit, am trăit în Shaam din Damasc. Soţul meu lucra şi avea un salariu bun. Am trăit aclo 17 ani, dar apoi au început protestele şi viaţa mea s-a schimbat. Am fost nevoiţi să ne mutăm şi, din cauza bomabardamentelor, n-am mai lăsat-o nici pe fiica noastră la muncă. Într-o zi, soţul meu n-a mai venit acasă”, a mărturisit femeia pentru Independent.

Potrivit acesteia, o explozie într-un garaj din apropiere de locul de muncă al bărbatului le-a schimbat viaţa. Astfel, soţul n-a mai răspuns la telefon, iar două luni familia l-a căutat la poliţie, în spitale şi apoi la morgă.

„Am mers la 10 spitale şi am văzut atât de mulţi bărbaţi morţi încercând să-l găsesc pe al meu... Atât de multă lume murea în preajma mea. La un spital ne-a zis să mergem în beci să ne uităm la cadavre şi l-am găsit. M-am prăbuşit la pământ fără să realizez că l-am văzut. Când l-am luat acasă, am realizat că nu îl putem înmormânta adecvat, pentru că trupul lui suferise modificări”, a mai spus Om Mohammed.

Înainte ca femeia să îşi caute cu disperare soţul, fiul cel mare al femeii, Aran, s-a mutat la câteva ore depărtare ca să lucreze la un restaurant. În tot acest timp, el nu a ştiut că tatăl i-a murit.

„Într-o zi, un grup din ISIS a venit la restaurantul la care lucra Aran şi guvernul a aflat. A izbucnit o bătaie, unii au fugit, alţii au murit, dar fiul meu n-a putut scăpa. Guvernul sirian i-a capturat pe cei care lucrau acolo. Fiul meu a încercat să se apere, spunând că doar lucra acolo, dar guvernul i-a spus că dacă restaurantul nu avea o relaţie apropiată cu ISIS, ei nu ar fi avut încredere să meargă să ia cina acolo, aşa că l-au arestat. I-au băgat în închisoare, i-au torturat, i-au bătut. Li s-a dat de mâncare doar câte o bucăţică mică de pâine. Au făcut asta zilnic, ca să se asigure că nu făceau parte din ISIS”, a mai spus Om Mohammed.

Femeia nu a ştiut ce s-a întâmplat cu fiul ei. Tot ce ştia este că nu poate da de el, oricât de mult l-ar fi căutat.

„N-am auzit nimic, în nicio zi. Nu puteam face nimic. Mă gândeam doar că mi s-a întâmplat din nou şi că mi-am pierdut fiul.”

Fără niciun venit, fără alimente şi cu 5 copii de întreţinut, fratele său a convins-o pe femeie să se mute în Kurdistanul Irakian, unde a locuit într-o zonă supraaglomerată cunoscută drept tabăra Domiz, „Mica Sirie.” Fratele i-a promis că va continua să îl caute pe Aran, chiar dacă însemna să caute din nou dintr-o morgă în alta.

„Patru luni mai târziu, fratele m-a sunat să-mi spună că fiul meu este încă în viaţă. Nu ştiam unde este sau cum se simte, doar că a fost trimis să lupte pe front pentru ISIS. Fratele meu a obţinut numărul unui ofiţer şi după multe insistenţe am aflat unde se află. Mi-a zis un bărbat că îl va căuta.”

Când omul a sunat-o înapoi, nu mai avea credit pe telefon ca să poată vorbi cu fiul ei, aşa că a fost nevoită să vândă zahăr şi l-a dat la schimb pentru credit pe telefon.

„Am reuşit să-l sunt înapoi. Se auzea prost, dar am auzit un zgomot: „mamă, inima mea.” Am început să plâng. Ştiam că e băiatul meu, că l-am găsit. Mi-a cerut să vorbească cu tatăl său, nu ştia că a murit. N-am putut să-i spun.”

Ca să mai poată vorbi cu el, femeia a vândut orez şi zahăr. De fiecare dată, el întreba de tată, iar Om Mohammed îl minţea.

„Vocea i s-a schimbat. Într-o zi mi-a zis că e îngrijorat pentru mine şi m-a rugat să am grijă de copii. L-am întrebat ce e în neregulă şi mi-a zis că ştie, după care a închis.”

După aproape doi ani, a reuşit să strângă 1.300 de lire, sperând să reuşească să-l scoată pe fiul ei din Siria.

„I-am dat banii unui bărbat care să-l ajute. Aran şi-a rupt un braţ într-o bătălie şi fusese relocat, ceea ce a făcut misiunea mai uşoară. Pentru că era într-o zonă de civili, a fost uşor să-l scoatem de acolo”, a mai spus ea.