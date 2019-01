Suma record pentru un ton rosu. Cat a platit patronul unui lant de restaurante din Tokyo pentru acesta - VIDEO

A fost prima licitatie din acest an pentru piata care s-a deschis recent in Tokyo. In fata multimii de oameni, dornici de a-si procura un peste bun, a fost adus un ton gigant. Cu o greutate de 278 de kilograme, acesta a fost cumparat de patronul unui lant de restaurante de sushi, care s-a aratat dispus sa plateasca suma de 3,1 milioane de euro.

Kiyoshi KIMURA, CUMPARATORUL PESTELUI: „Tonul arata atat de gustos pentru ca este gras si pare foarte proaspat. E un ton bun.”

Platind aproape zece mii de euro pe kilogram, si cheltuind astfel o avere, barbatul a ramas incantat de achizitie. Desi intr-o zi obisnuita, un peste de dimensiuni asemanatoare se vinde cu 60 de mii de dolari, barbatul spune ca nu a iesit in minus. Asta pentru ca odata cu achizitionarea tonului imens, el beneficiaza si de publicitate, care ii va spori venitul in afacere.