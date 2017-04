"Suntem mandri de armata noastra". Reactia lui Donald Trump dupa ce "mama tuturor bombelor" a ucis 36 de luptatori ISIS

36 de luptatori au fost ucisi in atac. Facand uz de cea mai puternica bomba non nuclera, Donald Trump isi pune in aplicare promisiunea din campanie de a distruge gruparea jihadista prin bombardamente intense.

Uriasa bomba a fost lansata la o ora dupa lasarea intunericului, in estul Afganistanului, un bastion al gruparii Stat Islamic si locul unde, in urma cu o saptamana, un soldat american a fost omorat.

Presedintele Donald Trump a laudat operatiunea. "Suntem atat de mandri de armata noastra. A fost inca o misiune de succes."

Presedintele nu a spus daca decizia de lansare a bombei a venit de la Casa Alba sau a fost lasata in seama generalului care coordoneaza operatiunile americane din Afganistan.

Sean Spicer, purtatorul de cuvant al Casei Alb: "Tinta noastra a fost un sistem de tuneluri si pesteri folosit de luptatorii ISIS pentru a se misca liber, pentru a putea lansa atacuri asupra consilierilor militari americani si asupra fortelor afgane din zona."

Scopul bombei este sa produca daune masive dintr-o singura lovitura.

Tom Foreman, corespondent CNN: "Daca as avea aici o asemenea bomba, ar avea cam aceasta dimensiune: in jur de noua metri lungime si o greutate de aproape 10 tone. Este lansata de la bordul unui transportor de tip C-130, pluteste cu ajutorul unei parasute, apoi este lasata sa cada liber si isi atinge tinta cu ajutorul GPS-ului. Aproape de pamant, sunt detonate cele noua tone de explozibil."

Atacul vine in contextul in care Statul Islamic reuseste sa castige adepti in Afganistan si sa puna la cale atacuri tot mai indraznete.

Nick Patton Walsh, corespondent CNN: "Este clar ca Statele Unite sunt ingrijorate de aceasta amenintare. Vor sa trimita un mesaj puternic privind capacitatile lor militare la nivel mondial, dar si in Afganistan."

Autoritatile afgane au anuntat ca bomba a ucis 36 de combatanti, dar nu a facut nicio victima in randul civililor.

Primele imagini din satelit cu atacul de joi seara

