Surfing in patru labe. Cea mai tare competitie pentru caini a avut loc in California - VIDEO

Isi pun vesta de salvare, urmeaza cateva minute de masaj pentru a incalzi muschii, iar apoi stapanii cu patrupezii lor se arunca in apa. Competitia anuala de surfing pentru caini a devenit cunoscuta in toata lumea, asa ca zeci de curajosi si-au dat intalnire in orasul Huntington Beach.

“Avem aproximativ 40 de caini, care concureaza in apa, care fac surfing.“

Cel mai mult a contat cat timp cainii au putut sa se mentina pe placa de surf. Au fost cateva categorii la concurs, in functie de greutate si rasa. Castigatorii au fost medaliati, iar banii adunati de la participanti au fost donati, traditional, asociatiilor pentru protectia animalelor.

“El a reusit sa adune bani pentru SPCA (Asociatie pentru Prevenirea Violentei asupra animalelor- n.r.) si este uimitor. La inceput, faceam doar surfing. Acum, avem sansa sa adunam bani. “

Campionatul se afla la a noua editie.