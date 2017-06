Surpriza facuta de Ariana Grande fanilor internati intr-un spital din Manchester, inainte de un concert in beneficiul lor

Vedeta i-a vizitat pe fanii internati in Spitalul de Copii Royal Manchester, inainte de un concert in beneficiul lor care va avea loc duminica, informeaza bbc.com.

Adam Harrison, tatal uneia dintre fane, a spus ca fiica sa s-a simtit ca o vedeta rock, dupa ce s-a intalnit cu Ariana Grande.

Ariana Grande a sosit vineri dimineata in Marea Britanie, inaintea concertului One Love de pe terenul de cricket Old Trafford.

Staruri printre care Justin Bieber, Katy Perry, Coldplay, Take That si Miley Cyrus vor canta in evenimentul caritabil organizat pentru strangerea de fonduri in sprijinul victimelor atentatului terorist si a familiilor acestora.

Intre timp, politia a mai arestat o persoana in acest dosar si a dat publicitatii noi imagini cu Salman Abedi, teroristul care a ucis 22 de persoane si a ranit 116.

Un barbat in varsta de 24 de ani a fost arestat in zona Rusholme a orasului, vineri seara, sub suspiciunea de terorism.

17 persoane au fost arestate in legatura cu acest dosar, iar 11 barbati au ramas in custodia politiei pentru interogatoriu.