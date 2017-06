Surpriza mai putin placuta pentru Nadejda Savcenko. Deputatul ucrainean a fost improscat cu oua in fata, la o intalnire cu localnicii: "Ma bucur ca totul s-a terminat linistit" - VIDEO

– Pentru ce ai venit la Nicolaev?- În primul rând, Nicolaev este în Ucraina. Este atât pământul tău, dar şi al meu.



In timp ce tinea un discurs in localitatea Nicolaev, Nadejda Savcencko a primit oua in fata. Au fost aruncate de militari nationalisti, care se aflau in multime. Politistii au retinut cativa dintre ei si au incercat sa faca ordine.



Totusi, incidentul a trezit nemultumiri printre sustinatorii deputatului ucrainean. Asa ca, cele doua tabere s-au luat la bataie.



Desi acolo se aflau mai multi agenti de paza, acestia au reusit cu greu sa potoleasca multimea.



Militarii nationalisti au invinuit-o pe Savcenko de tradare, spunand ca ea colaboreaza cu autoritatile de la Moscova si este un agent al lui Putin. Deputatul ucrainean a negat totul. Intr-un final, Savcencko si-a cerut scuze pentru incident de la cei veniti si a fost petrecuta cu aplauze de catre localnici.

"Mă bucur că totul s-a terminat liniştit. Cred că o să plecăm."

Nadejda Savcenko este un fost pilot ucrainean. Acum un an, a fost arestata la Moscova, pentru ca ar fi complice la moartea a 2 jurnalisti rusi. Ea urma sa stea dupa gratii 22 de ani, insa a fost amnistiata de Vladimir Putin. In schimb, Kievul a eliberat 2 militari rusi.