Surpriza pe care au avut-o muncitorii atunci cand au demolat vila lui Pablo Escobar

La 20 de ani de cand guvernul american a confiscat una dintre casele lui Pablo Escobar, autoritatile au decis sa darame constructia din Miami, unde obisnuia sa mai locuiasca cunoscutul traficant de droguri.

Insa, in timpul demolarii, muncitorii au facut o descoperire uriasa: in peretii de beton au gasit un seif care cantarea 300 de kg si care ar fi apartinut al lui Pablo Escobar.

Seiful va fi pus intr-o banca si va fi pazit de agenti de securitate, pana cand proprietarii vor decide sa il deschida.

Acum, proprietatea este detinuta de Christian de Berdouar, un antreprenor care detine un lant de restaurante fast-food, impreuna cu sotia sa. “Este un seif real, dar este inchis. Este foarte greu, nu ne venea sa credem” a spus omul de afaceri, dupa ce a descoperit seiful, conform Mirror.

Pablo Escobar, liderul cartelului Medellin si unul dintre cei mai bogati oameni din lume, a fost unul dintre principalii baroni ai drogurilor din anii ’80, fiind responsabil pentru cele mai mari exporturi de cocaina catre Statele Unite in anii ’80 si la inceput

Christian Berdouare a achizitionat vila in 2014 cu 10 milioane de dolari.

In urma cu 10 zile, omul de afaceri a gasit un alt seif in casa lui Escobar, inainte de a fi demolata, dar obiectul a fost furat.

A happy Christian de Berdouare sits on top of a safe found at Pablo Escobar's old mansion @MiamiHerald pic.twitter.com/tSpzh4gruo