Surpriza traita de un copil de sase ani la aniversarea caruia nu a venit niciun prieten invitat. Ce a urmat - VIDEO

Până la urmă, însă, a avut parte de o aniversare de pomină. Toate vedetele unei echipe de baschet din NBA l-au sărbătorit.



Puştiul s-a simţit în al 9-lea cer în braţele uriaşilor de la echipa de baschet. Copilul s-a simţit de parcă ar fi fost primit el însuşi în “Hall of Fame”, galeria legendelor sportului.



Întrega echipă de baschet Phoenix Suns - cu tot cu majorete şi gorila mascotă - l-au sărbătorit pe Teddy, băieţelul care tocmai a împlinit şase ani. În faţa unei mulţimi de reporteri, care i-au făcut şi ei galerie.

Petrecerea pentru ziua de naştere a lui Teddy ar fi trebuit să aibă loc săptămâna trecută Dar niciunul dintre prietenii săi nu a apărut ca să mănânce împreună pizza şi să ciocnească un pahar de suc.

Fotografia dezolantă cu copilul amărât a fost postată de mama copilului. Şi a făcut rapid ocolul retelor de socializare. Echipa de baschet a răspuns cu un mesaj pe Twitter: “Te sărbătorim noi şi o să ai mii de invitaţi la petrecere!”

Şi aşa au făcut. L-a întâmpinat gorila mascotă, care i-a dăruit un tricou al echipei, personalizat. De emoţie, tatăl lui Teddy abia îşi găsea cuvintele.

