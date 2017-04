Suspectul atacului din Stockholm a discutat cu membri ISIS inainte si dupa atentat. "S-a laudat ca a calcat 10 oameni"

Rahmat Akilov, originar din Uzbekistan, a tinut legatura cu un extremist care isi spune Abu Fatyma, folosind serviciul de mesagerie WhatsApp.

El i-ar fi spus extremistului ca incearca sa construiasca o bomba. „Cum fac explozibilia Maine vreau sa gasesc o masina si sa intru cu ea in multime”, ar fi scris el, potrivit unor informatii neconfirmate.„Nu mai pierde timpul degeaba”, i-ar fi scris la un moment dat Fatyma.

„Am calcat 10 oameni in centrul Stockholmului, acum trebuie sa plec de aici”, i-ar fi transmis Akilov lui Fatyma, la aproximativ o ora dupa atac. „Allahu Akbar, fratele meu, plang, te iubesc”, i-ar fi raspuns Fatyma.

Extremistul, despre care nu se stie sigur daca este barbat sau femeie, i-a cerut apoi lui Akilov sa trimita o inregistrare video de la locul faptei. Uzbekul i-ar fi trimis imaginile – ultimul mesaj transmis pe WhatsApp inainte de a fi arestat.

Akilov a solicitat rezidenta permanenta in 2014, dar cererea sa a fost respinsa in iunie 2016 si in decembrie 2016 a fost informat ca are la dispozitie patru saptamani pentru a pleca voluntar din Suedia. El ar fi reusit, insa, sa iasa de pe radarul autoritatilor.

Procurorii suedezi cer prelungirea arestului Procurorii suedezi au anuntat luni ca au cerut unui judecator sa prelungeasca arestul lui Rahmat Akilov, principalul suspect pentru atacul cu camion de vineri, de la Stockholm, soldat cu patru morti si 15 raniti, relateaza Reuters.

Judecatorul va lua o decizie in dosar marti.„O cerere pentru un ordin de detentie a fost formulata privind barbatul care a fost arestat sambata dimineata, suspectat pentru infractiuni teroriste prin crima”, a anuntat Parchetul intr-un dosar.

Cererea este primul document oficial in care este numit Akilov. Documentele depuse arata si ca Akilov a cerut schimbarea avocatului sau, numit din oficiu, cu unul sunnit, cerere care a fost respinsa.