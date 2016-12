Suspectul in cazul atacului din Berlin, impuscat mortal intr-un schimb de focuri la Milano - VIDEO

Tunisianul a fost impuscat mortal de un agent in perioada de proba si avand doar noua luni vechime in politie. Ministrul italian de interne a anuntat ca nu exista nici un dubiu ca persoana ucisa este Anis Amri in varsta de 24 de ani.

Marco MINNITI, MINISTRUL ITALIAN DE INTERNE: "Persoana ucisă s-a dovedit a fi, după toate rezultatele investigaţiilor efectuate, fără nici un dubiu, Anis Amri, suspectul în atacul terorist de la Berlin."

Potrivit ministrului italian de interne barbatul ucis in Milano a fost identificat drept Anis Amri pe baza amprentelor si a trasaturilor fizice. El a fost oprit de politie in jurul orei 3 noaptea, la gara San Giovanni, pentru un control de rutina. Cand i s-au cerut actele, a scos un pistol din rucscac si a impuscat un politist in umar, strigand "Allah Akbar".

Agentul ranit si colegul acestuia au raspuns cu focuri de arma, ucigandu-l pe loc. Suspectul avea in buzunat un bilet de tren luat din Franta. Intre timp a aparut noua filmare cu momentul atacului, realizata de un taximetrist cu camera de bord. In imagini se vede cum camionul mortii apare din partea stanga si intra, in viteza, direct in Targul de Craciun. Dupa cateva secunde, oamenii fug, ingroziti.

Un site german afirma ca tunisianul de 24 de ani ar fi fost fotografiat langa o moscheie, la cateva ore dupa mascrul in care 12 persoane au fost ucise si alte 48 au fost ranite. Amri folosea sase identitati diferite, din trei nationalitati distincte: tunisiana, egipteana si libiana. Actele de identitate ale lui Amri au fost gasite in camion dupa atac. El a stat patru ani inchis in Italia, a juns in Germania, in iulie, 2015.

In martie, a intrat in atentia autoritatilor germane. Pana in septembrie a fost monitorizat dar in lipsa unor indicii clare a iesit de pe "radarul anti-terorist" al politiei. Anchetatorii germani stiau inclusiv ca Amri a avut legaturi cu un cleric periculos care recruta luptatori pentru gruparea Stat Islamic. Trebuia sa fie deportat pana la finalul lui 2016 doar ca actele nu erau gata.