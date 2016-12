Suspectul pakistanez retinut in urma tragediei de la Berlin a fost eliberat: "Nu sunt suficiente probe". Noi detalii despre atentat - VIDEO

Poarta Bradenburg din Berlin a fost luminata aseara in culorile drapelului german. Sute de oameni s-au adunat acolo, dupa lasarea intunericului, ca sa se roage pentru victimele atentatului sangeros, produs acum 2 zile. Au aprins lumanari, au adus flori si au povestit cu lacrimi in ochi despre frica cu care traiesc nemtii in aceste momente.

"Nu pot să cred. Am fost acolo cu 2 ore înainte ca să se producă atentatul."

"Berlinul este trist, este în doliu. Este foarte emoţionant, mai ales când vezi toate aceste lumini, flori şi lumânări."

Iar familiile care au pierdut oameni dragi in atentat si-au dat intalnire la biserici, pentru a asista la slujbe de comemorare a victimelor. Cu brate de flori au venit prietenii si rudele celor decedati.

"Suntem alături de familiile şi prietenii victimelor şi le spunem că nu au rămas singuri, că suntem alături de ei."

Intre timp, autoritatile germane cauta individul care a savarsit tragedia. Tanarul, de 22 de ani, de origine pakistaneza care a fost retinut de politie a fost lasat sa plece, din lipsa de probe. Oamenii legii nu au reusit sa faca legatura dintre solicitantul de azi si autorul atacului. Totodata, pe site-ul propriei agentii de stiri, Statul Islamic a anuntat printr-un comunicat ca revendica atentatul.

"Este un act de razbunare pentru atacurile din Siria", a transmis organizatia terorista. In mai multe orase ale lumii, autoritatile au sporit masurile de securitate. La New York, de exemplu, trupe de patrulare au fost trimise in locurile aglomerate, pentru verificari.

"Ne-am concentrat de două ori mai mult în cele mai aglomerate locuri din oraş, acolo unde au loc cele mai multe activităţi."

Luni seara, atmosfera feerica de la targul de Craciun din Berlin a fost spulberata in cateva fractiuni de secunde si groaza a pus stapanire pe oameni. Un camion urias a trecut peste multime, omorand pe loc 9 persoane. 3 oameni s-au stins mai tarziu la spital, iar zeci au fost raniti, in urma atacului.