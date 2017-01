Sute de americani si europeni au sfidat frigul si au calatorit cu metroul fara pantaloni: "Este o sarbatoare a absurdului" - VIDEO

Potrivit organizatorilor, scopul nu este de a ofensa ci "de a starni rasul celorlalti" si de a se distra. "Este o sarbatoare a absurdului", a declarat pe pagina sa online fondatorul evenimentului, Charlie Todd. Newyorkezii s-au reunit duminica dupa-amiaza in mai multe puncte din cartierele Brooklyn, Queens si Manhattan, unde au primit instructiuni de a se imprastia in mici grupuri in statiile de metrou ale orasului si de a-si scoate scoate pantalonii si a calatori in lenjerie de corp.

Organizatorii le-au cerut sa se comporte absolut normal, ca si cum nu s-ar fi cunoscut si sa raspunda, daca sunt intrebati de cineva, ca este vorba de "o coincidenta", sau ca "si-au uitat pantalonii acasa". La capatul actiunii lor, care s-a incheiat in piata Union Square, participantii au fost invitati sa sarbatoreasca si sa bea un pahar intr-un local din zona, cu conditia "sa nu poarte pantaloni".

Actiunea, organizata de platforma umoristica Improv Everywhere, s-a desfasurat prima oara in 2002, la New York, si s-a extins treptat si altor orase precum Washington, Londra, Praga, Berlin, Varsovia sau Milano, care s-au alaturat duminica la cea de-a 18-a editie a acestui eveniment amuzant.