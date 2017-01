Sute de jihadisti tunisieni s-ar afla in prezent in Europa. Cati teroristi sunt in atentia autoritatilor din Tunisia

Anuntul a fost facut de ministrul tunisian de interne, Hedi Majdoub, care a precizat ca alti aproximativ 800 de astfel de indivizi au revenit in Tunisia, circa 300 dintre ei fiind "foarte periculosi".

Aproximativ jumatate dintre cei 2.929 se afla in Siria, circa 500 in Libia, alti aproximativ 150 in Iran si inca vreo 400 in diverse tari, majoritatea europene.

Oficialul tunisian a mai mentionat ca in randurile acestor fanatici se regasesc si numeroase femei.

Tunisia - tara unde a inceput asa-numita "Primavara araba" si practic singura unde aceasta miscare a condus la instalarea unui regim democratic - a devenit principala sursa de unde isi recruteaza adepti jihadisti cum sunt cei din gruparea Statul Islamic.

Estimarile ONU le depasesc pe cele ale guvernului de la Tunis si fac referire la circa 5.500 de tunisieni care s-au alaturat jihadistilor. Printre ei s-a numarat si Anis Amri, autorul atacului terorist comis la un targ de Craciun la Berlin, conform unei inregistrari video el jurand credinta gruparii Statul Islamic.

Amri a intrat in Germania ca refugiat, dar cererea de azil i-a fost respinsa. Insa nu a putut fi repatriat, intrucat autoritatile tunisiene nu au colaborat cu cele germane in acest caz.