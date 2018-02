Sute de kilograme de cocaina, gasite in ambasada Rusiei din Argentina - VIDEO

Ambasadorul Rusiei in Argentina a informat guvernul inca in decembrie 2016 ca a gasit 389 de kilograme de cocaina intr-o scoala aflata pe teritoriul ambasadei. Drogurile erau repartizate in 360 de pachete, aranjate in 12 valize. Ca sa-i prinda pe faptasi, oamenii legii au inlocuit atunci cocaina cu faina si au plasat dispozitive GPS in valize. Fara a banui ceva, suspectii au luat geamantanele si le-au trimis in Rusia. Valizele nu au fost verificate la vama pentru ca au fost declarate ca fiiind bunuri personale ale unui dimplomat.

In Federatia Rusa, trei barbati au venit sa ia valizele si au fost arestati pe loc. Se presupune ca operatiunea a fost pusa la cale de un contabil de la Ambasada Rusa din Argentina si de un ofiter de politie argentinian. Drogurile au fost evaluate la 50 de milioane de euro si se crede ca urmau sa fie vandute celor care urmau sa vina la Campionatul Mondial de Fotbal din Rusia. In total pe acest caz, au fost arestate cinci persoane, un ofiter de politie argentinian, inca o persoana din Argentina, cei trei din Rusia, iar politia cauta un al saselea suspect despre care crede ca se afla in Germania.