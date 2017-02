Sute de mii de romani, inselati de un tanar pe Facebook. Povestea emotionanta pe care o spunea ca sa primeasca bani

O dovedeste cazul unui tanar de 23 de ani din Braila care a devenit vedeta pe Facebook, dupa ce un barbat a vrut sa il ajute si l-a filmat in timp ce isi spunea of-ul. A fost de ajuns sa vorbeasca despre doua surori gemene in varsta de 10 ani, o bunica bolnava si sute de mii de oameni au inceput sa ii planga de mila si sa ii ofere ajutorul.

Tatal tanarului si cei care il cunosc sustin ca este un escroc abia a iesit din inchisoare. Tanarul obisnuieste sa iasa la ocazia pe langa drumurile nationale din Tulcea, Galati, Braila si Constanta. Daca are noroc ca cineva sa-l ia cu masina incepe sa spuna povestea inventata.

El sustine ca a muncit la o ferma, in judetul Tulcea unde era tratat ca un sclav si, dupa trei luni si jumatate, cand a vazut ca nu e platit, a reusit sa fuga de acolo. Cei mai multi care i-au vazut povestea i-au cumparat haine, mancare si i-au dat bani in special si pentru cele doua surori mai mici pe care le are in ingrijire.

Suprinzator este ca filmul cu tanarul batut de soarta a ajuns si pe pagina de facebook a primarului din localitate care imediat s-a sesizat. Alaturi chiar de tatal baiatului au inceput sa le transmita oamenilor ca povestea individului este falsa si ca el tocmai ce a iesit din inchisoare.

Povestea sfasietoare a fost postata pe Facebook de un barbat din Galati, care a apelat la ajutotul tuturor prietenilor sai: “Am vazut un baiat zgribulit ce facea cu mana masinilor ce mergeau spre Braila. Mentionez ca era foarte frig, batea vantul si mi s-a facut mila de el si am oprit."

Binevoitor, barbatul din Galati i-a cumparat cateva sacose cu alimente si i-a dat si bani, sa poata ajunge acasa, intr-o comuna din judetul Braila. Dupa ce a postat aceasta poveste dramatica pe facebook, reactiile l-au socat.

"Nu se poate asa ceva! Sa lucrezi ca un tractor si, dupa aia, sa isi bata joc de tine”, "Cum putem sa il ajutama Eu vreau sa ii dau niste haine si o patura, ceva."

In scurt timp, insa, spre surprinderea tuturor, au aparut si oameni care l-au demascat pe individ: se numeste Cosmin Aurelian Istratescu, zis Costica, si povestea lui este inventata de la cap la coada. Cel care a incercat sa opreasca distribuirea povestii mincinoase a fost primarul din comuna BerteStii de Jos, care il stie pe tanar din copilarie si este socat de amploarea pe care au luat-o lucrurile.

Costel Capbun, primarul comunei Bertestii de Jos, judetul Braila: Daca ar fi dat si un cont de banca, cred ca ajungea miliardar. El a mintit in totalitate. Tot ce a spus acolo. Reporter: Bunica bolnavaa Surorile gemenea Costel Capbun: Surorile gemene nu au existat

Singurul lucru care pare sa fie adevarat din ceea ce a spus tanarul de 23 de ani este ca s-a nascut aici, in Bertestii de Jos, judetul Braila. In rest, povestea ticluita de el pare sa fie facuta pentru a sensibiliza cat mai multi oameni. Drept dovada, a fost redistribuita de aproape jumatate de milion de romani.

In realitate, CosticA a fost eliberat conditionat din penitenciarul Braila pe 22 noiembrie, anul trecut. In 2015 a fost extradat din Germania, dupa ce judecatorii nostri l-au condamnat la doi ani de inchisoare pentru furt. In Bertestii de Jos traieste tatal sau, un beneficiar de ajutor social care l-a vazut ultima data in decembrie.

Barbatul care a vrut sa il ajute postand "povestea tanarului sarman" pe facebook nu a depus plangere la politie pentru inselaciune. PreferA sa vada partea plina a paharului si se bucura ca l-a dat in vileag pe individ.