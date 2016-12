Sute de mii oameni si-au parasit casele in ziua de Craciun, in Filipine. 12.000 de oameni sunt blocati din cauza taifunului

Circa 12.000 de pasageri sunt blocati dupa ce transportul maritim a fost suspendat, iar zeci de zboruri interne spre provinciile estice au fost anulate ca urmare a apropierii taifunului.

Nock-Ten, care s-a intensificat in momentul apropierii de Filipine, este asteptat sa loveasca duminica seara provincia estica Catanduanes, a informat serviciul meteorologic din aceasta tara.

Potrivit acestuia, taifunul ar putea fi insotit de vanturi cu viteze de pana la 185 de de kilometri pe ora, sufland in rafale cu pana la 255 de kilometri pe ora.

Autoritatile au avertizat, de asemenea, asupra posibilitatii producerii unor valuri de pana la 2,5 metri.

In provincia Camarines Sur, guvernatorul Miguel Villafuerte a promis sa ofere friptura de porc sinistratilor aflati in centrele de primire, pentru ca acestia sa poata sarbatori Craciunul. Peste 48.000 de persoane au fost evacuate, fiind gazduite in centrele de primire din aceasta provincie, au informat autoritatile locale.

In provincia vecina Abay, peste 76.000 de persoane si-au petrecut noaptea in centrele de primire sau la familiile si la prietenii care traiesc departe de zonele de coasta.

Luni, taifunul Nock-Ten este asteptat sa ajunga in capitala Manila