Sute de oameni au iesit pe strazile Parisulyi pentru a-si arata solidaritatea fata de barbatul din China, care acum doua zile a fost impuscat mortal de un politist - VIDEO

Sute de oameni au iesit pe strazi pentru a-si arata solidaritatea fata de barbatul de 56 de ani din China, care acum doua zile a fost impuscat mortal de un politist. Victima l-ar fi amenintat pe omul legii, chemat in urma unei certi in familii, cu o foarfeca. Protestatarii, iesiti sa-si arate nemultumirea, au aruncat cu sticle incendiare in scutieri, iar apoi au dat foc mai multor masini.

In urma violentelor, trei politisti au fost raniti, iar 35 de protestatari retinuti. Politistul care a deschis focul asupra cetateanului chinez a declarat ca el a fost nevoit sa se apere. A fost deschisa o ancheta in acest caz, iar autoritatile chineze au transmis o nota de protest Frantei. Manifestatii violente provocate de comportamentul agresiv al oamenilor legii au avut loc la Paris si luna trecuta, dupa ce trei politisti ar fi ranit si agresat un tanar de culoare.