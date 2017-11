Presa rusa scrie ca locuitorii din diferite orase s-au aranjat in rand inca de aseara in fata magazinului. Au adus cu ei scaune si plapume calduroase, avand in vedere ca noaptea trecuta termometrele au indicat minus patru grade. Oamenii spun ca stau la coada cateva ore, iar apoi sunt inlocuiti de prieteni.

Modelul iPhone X va fi lansat maine in 50 de tari. In Statele Unite, comercializarea incepe de la o mie de dolari.