Sute de persoane, declarate disparute dupa ce un baraj hidroenergetic s-a prabusit in Laos. Mai multe case au fost luate pe sus de apa, iar trei sate au fost maturate - VIDEO

Bajarul hidroenergetic s-a rupt aseara in jurul orei 20 provocand deversarea a cinci miliarde de metri cubi de apa.Potopul a inundat cateva sate din sud-estul tarii iar zeci de case au fost acoperite complet de ape. Potrivit presei locale cativa oameni au murit iar cateva sute sunt date disparute. Oficialii au trimis mai multe barci se salvare pentru a gasi sinistrati.

Proiectul hidroelectric s-a prabusit", a confirmat comapania care se ocupa de constructia barajului, precizand ca accidentul a fost provocat de ploile continue care au dus la acumularea a importante cantitat de ape.

Zeci de locuinte din zona inundata sunt total sub ape, potrivit imaginilor aeriene filmate de serviciile de salvare. Alte imagini difuzate de presa locala arata zeci de persoane, printre care si copii, inghesuite in barci.

Constructia barajului a costat 1,2 miliarde si era un proiect international, la care participau Thailanda, Coreea de Sud, precum si autoritatile locale. Centrala hidroelectrica trebuia sa-si inceapa activitatea in 2019.

Electricitatea produsa urma sa fie exportata in Thailanda, in proportie de 90 la suta.Laos, tara aflata sub guvernare comunista, este un furnizor de energie hidroelectrica in zona, multe proiecte similare fiind in constructie.