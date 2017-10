Sute de persoane sunt date disparute, iar alte 40 au murit in incendiile care afecteaza de o saptamana California. Zece mii de pompueri lupta cu focul - VIDEO

O femeie a murit in bratele sotului ei, in timp ce se ascundeau in piscina, incercand sa scape.Incendiul puternic i-a incercuit si dupa cateva ore petrecute in apa femeia a murit. Sotul ei a suferit arsuri, dar a reusit sa ramana in viata. Potrivit ultimelor estimari, aproape sase mii de cladiri au fost mistuite de flacari, iar in jur de 100 de mii de persoane au fost evacuate din zonele afectate.

Cel mai afectat este orasul Santa Rosa.