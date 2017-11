Sute de proprietari de ATV-uri au marsaluit astazi in capitala Greciei. Ei sunt nemultumiti de o noua lege care interzice circulatia ATV-urilor pe drumurile asfaltate din tara - VIDEO

Proprietarii de ATV-uri, mai ales cei din statiunile turistice au blocat astazi strada din fata ministerului Transporturilor din Atena. Eu au protestat fata de modificarile la codul rutier, care ar urma sa intre in vigoare de la anul viitor si ar interzice circulatia acestora pe drumurile asfaltate.

“Ca si consecinta a acestei legi, se vor inchide multe afaceri de familie.”

“De-a lungul anilor am investit in aceasta afacere, in aceste vehicule, de care turistii sunt incantati. Si peste noapte aflam ca ele sunt interzise pe drumuri.”

De cealalta parte, reprezentantii ministerului Transporturilor sustin ca vor astfel sa reduca numarul accidentelor care se produc in special vara in statiunile turistice.