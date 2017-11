Sute de romani au protestat in Bucuresti, in ziua pe care au numit-o “Miercurea neagra a economiei romanesti”, dupa ce Guvernul a adoptat modificarea Codului Fiscal - VIDEO

Sute de romani au protestat aseara in Piata Victoriei din Bucuresti, in ziua pe care au numit-o “Miercurea neagra a economiei romanesti”, dupa ce Guvernul a adoptat modificarea Codului Fiscal. Decizia a fost criticata de sindicalisti, in timp ce opozitia anunta ca va initia o motiune de cenzura impotriva executivului. Suparati, manifestantii au aruncat cu role de hartie igienica spre Guvern.