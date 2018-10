Sute de romani au protestat la Bucuresti, la Timisoara, dar si la Cluj. Oamenii au scandat impotriva Executivului, dar si a partidului de guvernamant - VIDEO

Nemultumiti de adoptarea unei ordonante de urgenta pentru modificarea legilor justitiei, sute de romani s-au adunat ieri seara in Piata Victoriei din Bucuresti. Acestia au cerut demisia ministrului justitiei Tudorel Toader, dar si a intregului executiv. Inarmati cu fluiere, pancarte, steaguri si vuvuzele, oamenii si-au strigat la unison nemultumirile.







Ordonanta de urgenta, adoptata acum o saptamana, modifica vechimea de munca necesara pentru procurorii care vor sa lucreze in functiile de varf in Parchetului General, DNA si DIICOT. Daca pana in iulie acestia aveau nevoie de 6 ani de vechime in munca pentru a-si ocupa functiile, apoi de opt ani, acum pragul a fost ridicat la 10 ani.Protestatarii considera ca astfel, vor fi scosi din functie o multime de procurori tineri si incoruptibili.





“Protestul e legat efectiv de OUG 92 pe legile justitiei. Ordonanta care favorizeaza penal.”

“Ordonanta de urgenta care pune capac justitiei din Romania, care desfiinteaza DNA, care ajunga 57 de procurori tineri si incoruptibili din functiile lor, care intoarce cu fundul in sus tot ce s-a realizat in 30 de ani.”

“Eu vreau sa n-o mai vad pe Viorica. Eu vreau sa nu ne mai reprezinta la Bruxelles. Alta grija nu avem. Oamenii mor de foame si noi dam 43 de milioane de euro pe referendum.”

Manati de aceleasi nemultumiri, mai multi manifestanti s-au adunat si in fata Operei Nationale Romane de la Timisoara. In multime si-a facut aparitia si filosoful roman Mihai Sora, in varsta de 101 ani.

“Ne pune pe ganduri de multe ori. Asa ne face uneori sa iesim in strada. Sa nu ne pierdem increderea in viitorul acestei tari.”

Aproximativ o suta de persoane au manifestat aseara si la Cluj.