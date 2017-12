Sute de romani au protestat la Bucuresti. Oamenii au iesit in strada fiind nemultumiti de faptul ca partidele de la guvernare vor sa modifice legile justitiei - VIDEO

In timp ce in Camera Deputatilor era dezbatuta legea privind statul magistratilor, in strada sute de oameni protestau. Demonstratia a luat o intorsatura violenta dupa ce la finalul sedintei parlamentarii au inceput sa plece cu masinile. Protestatarii i-au huiduit si au incercat sa rupa cordonul format de politisti. La un moment dat, oamenii au blocat circulatia, iar un deputat ar fi lovit cu masina cativa protestatari.

“Pe unul dintre ei l-a tarat cu masina si a accelerat in timp ce acesta era pe capota masinii. Dupa ce a cazut, abia atunci a franat.”

In schimb, atunci cand au iesit parlamentarii din opozitie, manifestantii i-au aclamat.

“S-a transmis de la departamentul de Stat american un mesaj, sa facem treaba buna in justitie, nu e normal ce se intampla.”

In urma altercatiilor cu politistii, cateva persoane au fost amendate. Oamenii au iesit aseara in strada fiind nemultumiti de intentia deputatilor de a modifica legile justitiei. Protestul s-a incheiat dupa miezul noptii.