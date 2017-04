Tablou de poveste la Festivalul Florilor din Seul: mii de oameni si-au dat intalnire in capitala Coreei de Sud, pentru a admira orasul, in zeci de culori - VIDEO

Cei care se afla in Coreea de Sud au parte in aceste zile de un spectacol cu adevarat neobisnuit. In sudul capitalei Seul, mii de flori si-au desfacut petalele. Asa ca, pe strazile orasului acum este mare imbulzeala. Oamenii s-au adunat ca sa se bucure de priveliste.

Campurile pline cu flori ofera un tablou parca desprins din poveste. Oamenii s-au grabit sa faca poze cu plantele de diferite culori si soiuri. Roze, galbene, albastre sau albe, toate au atras atentia vizitatorilor. Turistii au ramas impresionati si de strazile pline de arbori infloriti.

"Din fericire, ploaia s-a oprit şi o mulţime de flori au înflorit. Cred că o să plecăm cu multe amintiri frumoase."

Festivalul Florilor are loc an de an in Coreea de Sud. Localnicii spera ca sarbatoarea sa atraga si mai multi turisti.