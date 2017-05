Tablou de poveste la o gradina botanica din Polonia: peste 60 de mii de lalele au inflorit - VIDEO

Gradina botanica din orasul polonez Lodz este plina in aceste zile de vizitatori. Totul datorita lalelelor care au inflorit si au creat un covor impresionant. Roze, galbene sau rosii, florile iti fura privirea.

”Expoziţia de lalele este foarte frumoasă. În fiecare an vin aici şi de fiecare dată devine tot mai impresionantă.”

Gradina botanica detine peste 40 de tipuri de lalele, iar 20 dintre acestea sunt specii care nu au mai fost vazute pana acum in Polonia.

”Unii oameni vin aici doar să admire lalelele. Grădinarii însă vin şi când văd angajaţii noştri pun diferite întrebări şi cer sfaturi.”

Este al zecelea an consecutiv in care gradina botanica imbraca straie de primvara si ofera turistilor un covor de lalele, care in fiecare an isi schimba forma. De aceasta data, florile au fost amplasate sub forma de cercuri sau spirale. In total, sunt 65 de mii de lalele in aceasta gradina.