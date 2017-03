Tablou de poveste la Tokyo: Au inceput sa infloareasca ciresii, iar turistii raman impresionati de frumusetea lor - VIDEO

Parcul Ueno din Tokyo, unde sunt plantati in jur de o mie de copaci de cires a devenit in aceste zile principala atractie a localnicilor. Oamenii au iesit la plimbare pentru a se bucura de timpul frumos de afara si a admira ciresii, care in acest an au inflorit mai devreme decat de obicei.

"Cireşii înfloriţi înseamnă că a venit primăvara. Asta mă face să fiu fericit. Îndemn toată lumea să vină aici.”

In cultura japoneza, momentul in care infloresc ciresii este foarte important. Este o perioada in care oamenii ies la iarba verde cu familia si prietenii, dar si simbolizeaza un nou inceput.

”Cireşii înfloriţi pentru mine înseamnă un nou început. Sunt fericit pentru că astăzi este şi ziua mea de naştere, iar asta reprezintă un nou an în viaţa mea.”

Nu toti ciresii au inflorit, asa ca cei care vor sa mearga si sa-i admire, mai au la dispozitie aproape o saptamana.