27 de oameni au murit, iar 40 de mii de case au fost avariate in urma trecerii unui taifun, in Vietnam, cu doar cateva zile inainte de inceperea summitului - VIDEO

Cel putin 27 de oameni au murit in urma trecerii unui taifun, care a facut prapad in Vietnam, cu doar cateva zile inainte de inceperea summitului, la care sunt asteptati cei mai importanti lideri mondiali. Furtuna a lovit puternic in centrul si sudul tarii, unde peste 40 de mii de case au fost avartiate, iar hectare intregi de culturi agricole au fost inundate.