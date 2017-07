Tanar condamnat la inchisoare pe viata, la Londra, pentru ca a vrut sa comita un atentat la un concert Elton John

El nu va putea fi eliberat conditionat mai devreme de 16 ani si jumatate.

Haroon Syed, din vestul Londrei, a pledat vinovat in aprilie pentru “pregatirea de acte teroriste” in perioada aprilie-septembrie 2016. Tanarul intentiona sa atace principala artera comerciala din capitala britanica, precum si un concert al starului pop Elton John ce a avut loc in Hyde Park pe 11 septembrie 2016, la 15 ani dupa atentele de la New York si Washington.

El a intrat in vizorul fortelor de ordine dupa ce a discutat online cu un agent al serviciilor de securitate care poza in extremist. "Syed a recunoscut ca a incercat sa isi procure o mitraliera, pistoale, o vesta pentru atentat sinucigas si o bomba”, a precizat politia.

In iunie 2016, fratele sau, Nadir Syed, fusese condamnat la inchisoare pe viata pentru ca a pregatit o decapitare pe 12 noiembrie 2014. Nadir voia sa imite atacul care l-a vizat in mai 2013, in sudul Londrei, pe militarul Lee Rigby.