Tanar injunghiat in fata unui club "de fite" din Mamaia. Atacatorii nu au fost inca prinsi

Un incident grav a avut loc duminica la Mamaia. Un tanar de 29 de ani a fost injunghiat dimineata in parcarea unui club cu pretentii. Petrecuse toata noaptea alaturi de cativa amici, iar cand a vrut sa plece la hotel a fost atacat de mai multi indivizi. Se pare ca tot conflictul ar fi plecat de la o fata.

Incidentul s-a petrecut in parcarea clubului cand un grup de tineri care cel mai probabil consumasera alcool s-au luat la cearta. Discutiile au degenerat iar unul dintre ei. in varsta de 29 de ani, a ajuns la spital cu o rana serioasa in spate.

Claudia Tatarici, purtator de cuvant Serviciul de Ambulanta Constanta: "A fost gasit un pacient palid, un pacient de 29 de ani, care a fost transport la Spitalul Judetean pentru investigatii, unde a fost diagnosticat cu hemotorax. Acum este stabil pacientul.”

Politistii au chemat la audieri mai multi martori.