Tanara care a lovit cu Lexus-ul mai multi pietoni la Harkov si-a recunoscut vina. Ea spune ca este gata sa-si ispaseasca pedeapsa - VIDEO

Elena Zaiteva a aparuta astazi in fata unei judecatorii din orasul Harkov. Cu lacrimi in ochi tanara a declarat ca ii pare rau de accidentul produs acum doua luni, in urma caruia au murit sase oameni. La sedinta de judecata au fost prezente si rudele persoanelor decedate.

Elena ZAITEVA, SUSPECTA: ”Imi recunosc vina si sunt gata sa-mi ispasesc pedeapsa decisa de instanta. Va rog sa ma iertati.”

Tanara a declarat ca nu va mai urca niciodata la volan si sustine ca nu a consumat droguri, asa cum a aratat anterior expertiza medico-legala. Tot astazi, judecatorul i-a prelungit cu doua luni mandatul de arest. Astfel ea se va afla dupa gratii pana pe 10 februarie.

Accidentul s-a produs pe data de 18 octombrie. Tanara se afla la volanul unui Lexus. Procurorii ucraineni spun ca ea a trecut pe rosu, s-a ciocnit cu un Volkswagen, iar apoi automobilul a ajuns pe trotuar si a lovit 11 pietoni. Cinci oameni au murit pe loc, iar al saselea a decedat la spital din cauza ranilor.