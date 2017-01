Tanara rapita la nastere si-a cunoscut pentru prima data parintii biologici. Reactia emotionanta pe care a avut-o

Este teafara, dar a crescut, sub un alt nume si cu convingerea ca femeia care a rapit-o este mama ei biologica. Individa respectiva a fost arestata si pusa sub acuzare.

Kamiyah Mobley a fost luata de langa mama ei, din maternitatea din Jacksonville, Florida, in 1998. Acum, insa, dupa 18 ani, aceasta s-a intalnit, pentru prima data, cu parintii ei biologici.

Aceasta a decis sa se intalneasca cu ei in Carolina de Sud, iar intalnirea a fost una extrem de emotionanta pentru toti. Cei trei au facut prima lor poza de familie, dupa 18 ani. "A fost cea mai frumoasa zi din viata mea, suntem atat de fericiti"a spus aceata pentru Daily Mail. Nici parintii, nici adolescenta, nu si-au putut ascunde lacrimile in timpul primelor lor intalniri.

Kamiyah a trait un adevarat soc si acum are sentimente mixte fata de femeia care a rapit-o, dar pe care a crezut-o drept mama ei aproape doua decenii.

A fost rapita la doar cateva ore de la nastere

Trecusera doar 8 ore de la nastere cand Gloria Williams, care s-a dat drept asistent medical, i-a spus mamei ca fetita are febra si trebuie sa fie consultata de un medic. A luat in brate bebelusul si a disparut fara urma.

Mama si-a cautat cu disperare fiica, iar cazul a atras atentia presei si a opiniei publice. Politia spune ca, in cei 18 ani care au trecut, a primit peste 2.500 de ponturi legate de acest caz. Anul trecut, doua astfel de indicii au venit de la Centrul national pentru copii disparuti si i-au condus pe detectivi la Walterboro, in Carolina de Sud, unde au gasit-o pe Kamiyah.

Testul ADN i-a confirmat identitatea reala.

Politist: "Ca sa nu o traumatizam si mai mult, nu-i vom dezvalui numele sub care a trait in toti acesti ani."

Tanara a crescut cu convingerea ca femeia care a rapit-o este mama ei biologica - a spus seriful din Jacksonville, la conferinta de presa. Totusi, in ultima vreme, a inceput sa aiba anumite banuieli.