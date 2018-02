Tanarul care a ucis 17 persoane la un liceu din Florida si-a recunoscut vina in fata judecatorilor si a fost plasat in arest preventiv - VIDEO

Tanarul care a ucis 17 persoane la un liceu din Florida si-a recunoscut vina in fata judecatorilor. Astazi el a fost plasat in arest preventiv. Intre timp s-a aflat ca acesta a anuntat inca anul trecut pe Internet ca va comite un atac intr-o scoala. Comentariile sale au ajuns in atentia FBI, insa autoritatile nu au reusit sa-l identifice atunci.