Tanarul retinut in ancheta privind uciderea jurnalistei Victoria Marinova si-a recunoscut vina. Mama acestuia a spus ca el a savarsit crima fiind in stare de ebrietate - VIDEO

“El a marturisit ca a facut-o cand era beat si drogat.”

Tanarul retinut in Germania si-a recunoscut vina si vrea sa ramana in detentie in Germania, intrucat se teme pentru viata lui daca va fi dus intr-o inchisoare din Bulgaria. Asta a declarat mama suspectului pentru un post de televiziune bulgar. Severin Krasimirov, in varsta de 21 de ani a fost retinut mari seara de catre politistii din Germania, acasa la mama sa.

Intre timp, autoritatile bulgare au facut publice imagini filmate de o camera de supraveghere in care tanarul este surprins fugind de la locul infractiunii. Politistii au declarat ca au gasit lucrurile Viktoriei in casa suspectului, iar ADN-ul acestuia a fost depistat pe corpul victimei.