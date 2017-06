Tara care a devenit refugiu pentru clanurile mafiote din Sicilia. Oficial Infractiunile sunt foarte profitabile acolo

Clanurile mafiote siciliene s-au instalat in zona de nord a Germaniei, fiind in cautarea unor noi oportunitati economice.

Clanurile siciliene au fost determinate sa ia aceste decizii in urma crizei economice prezente in sudul Europei. In plus, lupta guvernului italian de contracarare a crimei organizate reprezinta un alt factor care i-a determinat pe liderii sicilieni sa prefere sa investeasca in zonele prospere ale Germaniei.

Nouasprezece suspecti de trafic de droguri au fost arestati si li s-au confiscat banii si bunurile in valoare de 4 milioane de euro. Incidentul s-a intamplat pe 21 iunie, in orasul sud-vestic Villinger-Schwenningen, in cadrul unui raid comun organizat impreuna cu politia italiana filiala Palermo si departamentul german de urmarii penale.

Zonele preferate de clanurile siciliene sunt Rottweil, Stuttgart, care se invecineaza cu Franta si Elvetia. Cele doua orase au inregistrat cel mai scazut nivel al ratei saraciei din Germania

Potrivit autoritatilor italiene, mafiotii arestati au introdus in Germania mai multe tone de marijuana si cocaina pe care le-au adus din Albania. Anchetatorii sustin ca acestia au facut spalare de bani din profiturile obtinute prin instalarea unor masinarii de jocuri de noroc pe care le amplasau in diverse localuri, obligandu-i pe proprietari sa le accepte.

In plus, politia italiana suspecteaza faptul ca profiturile obtinute in urma traficului de droguri au fost folosite pentru a cumpara arme in Balcani.

Anchetatorii sustin ca unul dintre clanurile prezente in Germania este cel al familiei Mondino. In plus, cea mai influenta familie siciliana, Cosa Nostra, se crede ca ar activa si ea in Germania.

"Mafia italiana, inclusiv cei mai puternici, Ndrangheta din Calabria, au investit bani si bunuri in Germania in ultimii ani. La fel ca in cazul companiilor legale din Europa, ei au gasit aici oportunitati foarte profitabile de afaceri", sustine Giuseppe Campobasso, Seful Politiei Financiare din Italia.

"Italienii au migrat in Marea Britanie, in Statele Unite si in alte zone ale lumii pentru a-si cauta noi oportunitati de locuri de munca. Din pacate, noi exportam si criminalitatea. Mafiotii se confrunta cu o perioada de criza in Sicilia. Multi dintre ei si-au impachetat bagajele si s-au dus in Villingen sau Stuttgart. Acolo si-au gasit locuri de munca, iar infractiunile sunt foarte profitabile acolo", a adaugat oficialul.

In ultimii ani, politia a inceput sa inregistreze progrese lente in demascarea retelelor mafiote din regiunea Rineland, precum si din fostul stat Turingia din estul Germaniei. In luna martie a acestui an, autoritatile italiene au arestat un presupus membru al Nadranghetei din Calabria, considerat acum cel mai puternic clan mafiot, care pare sa aiba legaturi cu un masacru produs in 2007 in Duisburg, soldat cu sase morti.

In ianuarie 2013, 17 persoane din Germania si Sicilia au fost arestate la un bar din Koln, fiind suspectate ca ar fi implicate intr-o schema de evaziune fiscala, care ar avea legaturi cu grupurile mafiote.

O ancheta desfasurata in 2015 a aratat ca "Ndrangheta a inceput sa foloseasca orasul Erfurt ca centru pentru operatiunile de spalare a banilor in valoare de pana la 100 de milioane de euro, care cuprinde 20 de companii si 30 de restaurante in orase germane, inclusiv Leipzig, Dresda, Baden-Baden, Kassel , Munchen si Munster."