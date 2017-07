Tara care a fost amenintata cu rachete dupa ce a acceptat sa primeasca o baza SUA. "Am trait in pericol ani de zile"

Presedintele Republicii Kirgize, Almazbek Atambaiev, a declarat luni intr-o conferinta de presa ca a fost amenintat de un alt stat atunci cand a acceptat ca tara sa sa gazduiasca o baza aeriana americana. “Ca sa fiu cinstit, am fost avertizati ca sunt gata, daca e nevoie, sa foloseasca rachete impotriva acestei baze”, a spus presedintele.

Situatia a continuat pana in 2014, cand baza americana a fost desfiintata, printr-o decizie a Parlamentului. “Pana atunci, poporul nostru a trait sub o amenintare majora”, a conchis Atambaiev, citat de TASS.

Baza de la Manas, singura baza a Statelor Unite in Asia Centrala, a fost infiintata in 2001, dupa atacurile din 11 septembrie, cu acceptul Rusiei. Folosita pentru transportul militarilor in Afganistan, ea aducea Kirghizstanului 60 de milioane de dolari pe an numai din chirii. Desfiintarea bazei a fost privita de toata lumea ca un gest facut de politicienii kirghizi pentru a satisface Kremlinul, dupa racirea relatiilor cu Occidentul in urma anexarii Crimeei.

In compensatie, Rusia a instalat propria baza aeriana, insa in loc de chirie a acceptat stergerea unei datorii de 500 de milioane de dolari a Kirgizstanului.