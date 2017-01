Tara care se teme ca Trump si Putin vor incerca o reimpartire a sferelor de influenta intre SUA si Rusia: "Va fi dezastruos"

“Daca Donald Trump va incheia o intelegere separata cu Rusia pentru o impartire a sferelor de influenta, acest lucru va fi dezastruos pentru Bulgaria”, a declarat presedintele bulgar in exercitiu, Rosen Plevneliev, intr-un interviu acordat joi postului Nova Television si preluat de agentia BTA.

Seful statului bulgar a facut o paralela cu Congresul de la Berlin din anul 1878 si cu intelegerea incheiata inaintea acelei reuniuni intre Rusia si Austro-Ungaria prin care acestea si-au impartit sferele de influenta in Balcani. “Nu sunt impotriva dezghetarii relatiilor, m-as bucura daca Rusia si SUA ar avea relatii constructive si principiale bazate pe principiile pe care dorim sa le vedem in secolul XXI: domnia legii, nu domnia fortei si a intereselor”, a mentionat presedintele aflat la finalul mandatului.

“Exista tari, inclusiv Bulgaria si statele membre ale UE, care cred in domnia legii. Dar alte tari, inclusiv Rusia, se bazeaza pe forta. Parti ale Ucrainei au fost ocupate si anexate. Acest lucru li s-ar putea intampla si altor tari si nu trebuie sa-l permitem”, a indicat presedintele Plevneliev, care va fi inlocuit peste zece zile de castigatorul alegerilor din luna noiembrie, generalul Rumen Radev, fostul comandant al fortelor aeriene bulgare. In timpul campaniei electorale, acesta din urma s-a aratat ingaduitor fata de actiunea Rusiei de anexare a Crimeii si a sustinut relaxarea sanctiunilor occidentale impuse Moscovei.

In interviul acordat joi, Rosen Plevneliev s-a declarat mandru ca este “primul presedinte bulgar care isi exprima categoric dezaprobarea fata de politica Rusiei” ce incalca dreptul international.

“Nu sunt un “hawk” (soim - termen care ii desemneaza pe adeptii unei linii dure in politica externa americana n.red), ci un politician si un cetatean care isi exprima o pozitie. Dorim sa vedem dialog si prietenie cu Rusia. Iubesc Rusia, dar nu sunt de acord cu politica presedintelui Putin de impartire a sferelor de influenta care ne aduce inapoi in secolul XIX”, a explicat Plevneliev. “Ma opun categoric acestei politici pentru ca ea incalca dreptul international si are consecinte teribile pentru toti in Europa, inclusiv pentru Bulgaria”, a completat el.

Prin urmare, presedintele bulgar inca in functie i-a adresat un apel succesorului sau sa condamne ocuparea ilegala a Crimeii. “In Ucraina suntem martorii unei agresiuni armate si noul presedinte (al Bulgariei) va trebui sa spuna daca este de acord cu aceasta. Daca generalul Radev este convins de pozitia sa pro-NATO si de orientarea europeana a Bulgariei, vom vedea foarte repede din actiunile sale”, a apreciat Rosen Plevneliev.

El a mentionat de asemenea ca s-a intalnit pana in prezent de 30 de ori cu presedintele Barack Obama. “In mod simbolic, parasesc acum postul odata cu el. Am fost prieteni foarte apropiati. Am vorbit cu el dupa moartea copilului meu. Am vorbit cu toata lumea. Am sustinut dezvoltarea europeana a Bulgariei si la fel voi continua”, a asigurat presedintele bulgar.

Seful statului bulgar si-a exprimat opinia si despre actuala criza politica din tara sa, provocata de demisia premierului conservator Boiko Borisov dupa ce candidata sustinuta de acesta, Tetka Taceva, a pierdut alegerile prezidentiale, iar de atunci nu s-a reusit instalarea unui nou Cabinet si Borisov este in continuare prim-ministru interimar.

“Cel mai bine pentru Bulgaria ar fi sa instalam impreuna cu Rumen Radev un Cabinet responsabil (...) Generalul Rumen Radev a castigat convingator alegerile din noiembrie si ii urez succes. Dar ii cer sa nu faca greseli strategice, pentru ca nici eu nu am facut astfel de greseli”, a subliniat presedintele Plevneliev, care este provenit din partidul conservator GERB, formatiunea premierului Borisov. El a asigurat insa ca nu intentioneaza sa revina in partid, dar la nevoie va fi “pregatit sa ridice baricade pentru a apara calea europeana a Bulgariei.