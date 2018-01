Tara copiilor parasiti de parinti, care nu vrea sa rezolve conflictul transnistrean. Sunt doar cateva dintre calificativele date Moldovei de jurnalista rusa, Irada Zeinalova, care saptamana trecuta a fost intoarsa inapoi de pe aeroportul Chisinau - VIDEO

Irada ZEINALOVA, REPORTER NTV: “Este vorba despre Moldova, in care doar saptamana trecuta s-a propus ca tara sa iasa din CSI si sa-i elibereze Rusiei nota de plata pentru ocupatia regiunii transnistrene. Asa in Parlament sunt numiti pacificatorii nostri de acolo, care de cateva zeci de ani sunt unica garantie a pacii din zona.”

Cu asemenea declaratii incepe jurnalista Irada Zeinalova, reportajul realizat la Chisinau. Ulterior, aceasta apare in fata parlamentului si vorbeste despre proiectele adoptate in ultima perioada numindu-le ca fiind impotriva Rusiei, dupa care il pomeneste si pe liderul PD, Vlad Plahotniuc.

Irada ZEINALOVA, REPORTER NTV: “Initial a fost decis ca ambasadorul Moldovei din Rusia sa fie chemat inapoi, cu motivatia ca politicienii moldoveni sunt persecutati. Este vorba despre mandatul emis pe numele liderului democratilor, Vlad Plahotniuc, care in Rusia este acuzat de omor.”

Potrivit reportajului, in continuare filmarile au loc in satul Iurievca, Cimislia, unde apare o femeie care plange din cate se pare dupa copiii sai plecati in strainatate. Jurnalista numeste Moldova- tara copiilor parasiti si spune ca majoritatea moldovenilor plecati la munca peste hotare, muncesc anume in Rusia. In reportaj este mentionat si faptul ca guvernarea nu isi doreste solutionarea conflictului transnistrean si pomeneste si despre furtul miliardului. Ulterior in material se vorbeste despre presedintele Igor Dodon, suspendat deja de 3 ori de Curtea Constitutionala.

“Cand presedintele ales de popor, incearca sa boicoteze numirea in functie a ministrilor care au participat la furtul miliardului, el este lipsit de imputerniciri, exact pentru perioada in care acestia sunt numiti.”

Printre persoanele intervievate in materialul jurnalistei ruse, apare deputatul socialist Bogdan Tirdea care vorbeste despre faptul ca cei mai multi bani in tara noastra vin de la moldovenii care muncesc in Rusia, dar si fostul poltician Iurie Rosca. Irada Zeinalova compara de cateva ori Molodva cu Ucraina, mentionand ca ambele tari sunt conduse de oligarhi.

La inceputul saptamanaii trecute, Irada Zeinalova a intoarsa de pe aeroportul Chisinau de catre politistii nostri de frontiera pentru ca nu le-a putit spune motivul vizitei, ea invocand ca are programate in tara noastra cateva vizite oficiale. Ea a plecat imediat la Moscova, insa s-a intors peste cateva zile, fiind invitat de Igor Dodon. Toamna trecuta, alti doi jurnalisti rusi nu au fost lasati sa intre in Moldova pentru ca initial au invocat un alt scop al vizitei, decat cel adevarat.