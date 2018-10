Tara cu cei mai multi locuitori expusi la risc seismic. Harta dezastrelor naturale

Comisia Europeana a realizat un amplu studiu privind expunerea populatiei din intreaga lume la dezastre naturale. Concluziile alarmante au fost publicate in raportul Atlas of Human Planet 2017.

Cercetatorii au luat in calcul catastrofele naturale la care sunt expusi oamenii: cutremure, eruptia vulcanilor, tsunami, inundatii, uragane, cresterea nivelului marilor.

Concluzia studiului este ca in ultimii 40 de ani riscul ca oamenii sa fie grav afectati de dezastre naturale s-a dublat la nivel mondial, cel mai mare fiind riscul de cutremure.

Cercetarea a tinut cont de numarul de oameni expusi la risc, dar si de suprafata construita care poate fi afectate de o catastrofa.

Dublarea riscului este explicata prin inmultirea populatiei la nivel global, dar si prin dezvoltarea mai multor orase, scrie Daily Mail. Datele analizate cuprind perioada 1975-2015.

In functie de zona, populatia unei tari este mai expusa la un anumit tip de dezastru natural. In privinta cutremurelor, care este cel mai mare risc, numarul locuitorilor in pericol a crescut de la 1,4 miliarde la 2.7 miliarde in ultimii 40 de ani.

Astfel, in anul 2015 numarul total de oameni care traia in zone cu risc seismic din 145 de tari era 37% din totalul populatiei planetei.

Riscul seismic a fost incadrat in 4 clase, numerotate de la 5 la 8, cel mai mare risc fiind reprezentat la clasele 7 si 8. Din pacate, Romania nu sta foarte bine la acest capitol, fiind incadrata in clasa de risc seismic 6, iar zona Vrancea in zona de risc seismic 7.

Conform studiului, Romania are un procent foarte mare de populatie expus la risc seismic, raportat la numarul total de locuitori ai tarii.

Asta deoarece suprafata construita care se afla in regiuni seismice este destul de intinsa: aproximativ 92% din suprafata locuita se afla in zone cu un risc seismic ridicat.