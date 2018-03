Tara unde iei o cafea cu un teanc de bancnote. Costa cat o garsoniera acum 15 ani - VIDEO

Într-un reportaj realizat în Venezuela, corespondentul BBC Vladimir Hernandez a arătat teancul uriaş de bancnote folosit pentru a cumpăra o cafea obişnuită.

Inflaţia a scăpat atât de mult de sub control în ultimii ani încât, acum, pentru o cană de cafea venezuelenii plătesc cât ar fi dat în urmă cu 15 ani pentru o garsonieră.

Criza economică severă din Venezuela a generat cozi uriaşe în afara băncilor care au rămas fără lichidităţi.

Guvernul aruncă vina pe sancţiunile internaţionale pentru criza financiară. Un mod de a face rost de cash în Venezuela în prezent este prin reţelele de socializare, bineînţeles plătind în plus.

Se aşteapta ca inflaţia să atingă în acest an un record de 13.000%, potrivit IMF.

