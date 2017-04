Targ de design la Milano. Scaunul de birou in care te poti simti ca intr-un Ferrari - VIDEO

Fatada acestei constructii a imbracat “haine” noi. A fost decorata cu peste doua mii de flori naturale, care, imbinate cu niste... cartofi, au format o perdea. Si este doar un exemplu, spun specialistii, despre felul in care poate fi transformat spatiul urban. Saptamana design-ului din Milano presupune diverse evenimente, puse la cale de organizatori in mai multe spatii, inclusiv in pietele mari din oras.

”Nu încercăm să vindem un produs, am profitat de această săptămână ca să oferim idei pentru decor.”

Intr-o alta cladire, care are sase etaje, au fost pregatite standuri cu mobila. Aici, totul poate fi cumparat, de la scaune de lemn, sculptate cu multa grija, pana la paturi care te atrag la somn. Un producator, de exemplu, isi invita vizitatorii intr-o zona cu verdeata, unde exista si un lac artificial.

”Ne aflăm într-o fază cu multe schimbări în domeniu design-ului, inclusiv pe partea de prezentare. Brandurile încearcă să găsească ceva diferit, să iasă în evidenţă.”

Cei pasionati de autoturisme au parte de o surpriza: este vorba despre un scaun de birou, creat din materiale luxoase, folosite in special pentru masinile sport. Evenimentul de la Milano se va incheia maine.