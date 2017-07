Targ de sute de carate in India. Producatorii locali si straini si-au lansat cele mai noi colectii la deschiderea Salonului International de Bijuterii - VIDEO

Bijuteriile care stralucesc pe standuri pot multumi si cel mai pretentios client. De exemplu doamnele care vor sa iasa in evidenta pot opta pentru un colier din aur in forma de paun, care costa cinci mii de dolari. Mult mai scump este acest colier delicat, impodobit cu diamante si perle, in valoarea de 50 de mii de dolari. Tot la targ gasiti si o bratara din aur in forma monumentului Taj Mahal, dar si o masina poleita cu argint, care poate fi condusa de copii.

”Este o lucrare din argint, care are un design foarte frumos. Funcţionează cu baterii, dar o puteţi folosi şi cu o telecomandă.”



Pe langa inelele si cerceii pretiosi, vizitatorii au ramas impresionati si de aceasta rochie confectionata din aur.

La Salonul International de Bijuterii s-au adunat producatori din toata lumea, care isi asteapta cumparatorii. Targul va fi deschis pana pe 31 iulie. India este unul dintre cei mai mari exportatori de bijuterii din lume.