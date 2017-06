Targul de electronice de la Shanghai. O trupa de roboti dansatori si un robot care seamana cu un paianjen au facut furori - VIDEO

O trupa de roboti dansatori a fost vedeta targului. Furori a facut si un robot care seamana cu un paianjen – e destul de mic ca sa incapa intr-un rucsac si poate fi trimis sa exploreze locuri in care omul nu incape. Pentru amatorii de trotinete, la Shanghai si-a facut debutul una electrica si inteligenta. Are baterie solara si GPS inclus. Poate atinge viteza de 25 de kilometri pe ora si e in stare chiar sa mearga singura.

Tot singur merge si robotul-valiza, bagajul care nu trebuie tras sau impins de proprietar, fiindca se tine dupa el.

”Au folosit tehnologie autonomă de deplasare cu viteză mică pentru valize şi cărucioare pentru copii, care fac parte din viaţa noastră cotidiană. Dacă preţul va fi suficient de mic, vor revoluţiona industria.”

Acest robot asistent a fost premiat in urma cu 6 luni la targul de la Las Vegas. Pe langa faptul ca primeste comenzi vocale, micul aparat poate comunica si cu restul electrocasnicelor inteligente din casa.

”Eu cred că inteligenţa artificială ne simplifică viaţa. Ea va înlocui oamenii în tot mai multe domenii. Oamenii vor face tot mai puţină muncă fizică şi vor lucra mai creativ.”

De la targ nu puteau lipsi inovatiile in domeniul jocurilor. Un producator a prezentat unul controlat cu miscarile ochilor. Un bazin cu pereti transparenti, instalat printre standuri, a atras multe priviri si nu doar datorita domnisoarei care inota in el. Decorul era menit sa puna in valoare un robot care filmeaza sub apa. Poate cobora pana la 30 de medri adancime si poate fi controlat cu o telecomanda de pe uscat.

Targul de la Sanghai va fi deschis pana duminica.