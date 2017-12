Targurile de Craciun din Budapesta, „pazite” cu transportoare blindate

Televiziunea publică a difuzat imagini cu transportoare ruseşti BTR-80 în centrul Budapestei, reporterul observând că unii turişti şi-au făcut selfie-uri cu acestea, informează DPA, citat de Agerpres.

În contextul în care riscul unui atac terorist în Ungaria este considerat foarte scăzut, oponenţii au criticat operaţiunea, calificând-o drept o demonstraţie nenecesară de putere a premierului naţionalist Viktor Orban.

„Propaganda de idiotizare (a lui Orban) este în plină glorie: transportoare blindate presupuse a-i descuraja pe terorişti la târgurile de Crăciun din Budapesta prin simpla lor prezenţă. O lipsă totală de radicali musulmani în ţară nu contează; turişti amuzaţi fac selfie-uri’, a scris pe Twitter jurnalistul Janos Szeky.

Orbánist idiotizing propaganda at its full glory: armored personnel carriers supposed to deter terrorists from Christmas fair sites in Budapest by their sheer presence. A total lack of Muslim radicals in the country doesn't matter, Amused tourists make selfies. pic.twitter.com/zGhkAnJrmu