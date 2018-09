Te-ai gandit sa pleci din tara? Locuri in care esti platit doar sa vii si sa vrei sa locuiesti acolo

Alaska, SUA

Un astfel de loc e Alaska. Daca iti plac intinderile nesfarsite, iarna lunga si intunecata, aici e de tine! Stiai ca in Alaska fiecare locuitor primeste cate 2.000 de dolari doar pentru ca locuieste aici? Ai un copil mic? Si el va primi aceasta suma, arata Grunge.

Asa ca, daca iti plac muntii, aisbergurile si pescuitul, poate nu ar fi rau sa iei Alaska in considerare.

Baltimore, Maryland



Baltimore, Maryland, SUA, e iar un loc unde esti asteptat cu bratele deschise. Al saptelea cel mai periculos oras din America vrea sa-si schimbe renumele si oamenii sa vada ca nu e asa de rau. Asa ca vei primi 5.000 de dolari ca sa-ti cumperi o casa aici. Iar daca vei lua una abandonata, vei capata chiar 10.000 de dolari!





Kansas



In Marquette, Kansas, un oras cu 600 de suflete desprins parca din alta vreme, ti se ofera gratuit o locuinta. Imobilele sunt perfecte atat pentru pensionari veniti sa caute linistea, cat si pentru familii. Totusi, daca vrei sa gasesti si o viata de noapte, nu aici e locul.



Dar daca iti plac intinderile nesfarsite, apusurile si nu prea cauti compania altora, Marquette e locul ideal unde sa te muti.





New Richland si Harmony, Minnesota



Daca iti plac ideea de pustiu si temperaturile mici in mare parte a anului, exista cateva astfel de orase in Minnesota si toate te vor. Atata vreme cat reusesti sa-ti construiesti o casa in decurs de un an, pamantul va fi al tau gratuit.



In New Richland si Harmony, golful e traditie, iar foarte aproape e si un lac care s-ar putea sa iti placa, St. Olaf.





Mishima, Japonia



Daca te atrag zone mai exotice de atat, poti incerca satul Mishima, din Japonia. Iar daca esti o persoana singura, care nu mai e la prima tinerete, esti cu atat mai binevenit! Satul e asezat pe trei insule mici, iar populatia e formata din circa 400 de persoane, cei mai multi in etate.



Ti se vor oferi 100.000 de yeni, adica 840 de dolari, pentru mutat, si bani lunar, pentru primii trei ani in care locuiesti aici.



In plus, casele sunt chiar ieftine. Poti inchiria una cu trei dormitoare cu mai putin de 200 de dolari pe luna.



Esti binevenit aici si daca ai pereche. Daca apare si un copil, nasterea e suportata de autoritati, la fel si scoala. Iar daca esti singur, vei fi platit sa mergi la intalniri. Bonus, vei primi si o vaca!





Insula Pitcairn, Pacific



Iar daca visul tau de-o viata e sa locuiesti pe una dintre cele mai izolate insule, poate vrei sa iei in considerare Pitcairn, situata in Pacific. Cu o populatie de 50 de persoane si o intindere de uscat de circa 3,2 kilometri, e de ajuns doar sa te prezinti aici si vei primi pamant gratuit.



Chiar daca e vorba de un paradis in adevaratul sens al cuvantului, in 2015, de exemplu, o singura persoana s-a aratat interesata sa locuiasca aici. Asta si pentru ca e un singur magazin "cu de toate", deschis doar trei zile pe saptamana. Altfel, trebuie sa comanzi orice ai nevoie din Noua Zeelanda (aflata la o distanta de peste 6.000 dde kilometri), o data la fiecare trei luni. Dar ce conteaza asta, cand ai la picioare una dintre cele mai frumoase plaje din lume!